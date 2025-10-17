Россиянин расправился с арендодателем квартиры

В Москве задержали мужчину за расправу над арендодателем квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 16 октября мужчина находился в квартире на Солнцевском проспекте, где в ходе распития алкогольных напитков у него возник конфликт с арендодателем квартиры. В результате злоумышленник нанес пострадавшему не менее двух ударов ножом в шею. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили проведение необходимых экспертиз. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ведется работа по закреплению доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин поссорился со знакомой и более 60 раз ударил ее вилкой.