Россиянин выбрался на кондиционер на высоте шестого этажа и рухнул вниз

Житель Москвы выбрался на кондиционер на высоте шестого этажа дома на Перовском шоссе и рухнул вниз. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По сведениям издания, россиянину 20 лет. Очевидцы отметили, что молодой человек до падения вел себя неадекватно.

Юношу удалось спасти, его с многочисленными травмами отвезли в центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

