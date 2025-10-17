Автомобиль известного журналиста взлетел на воздух в столице

Мощный взрыв раздался сегодня в Риме. Покушение произошло на известного итальянского журналиста Cигфридо Рануччи, ведущего программу расследований Report на государственном телеканале Rai. Об этом пишет ТАСС.

В сети появляются видеоматериалы, демонстрирующие повреждения автомобиля и обломки, разлетевшиеся на значительное расстояние.

По данным издания Corriere della Sera, взрыв был настолько мощным, что повредил не только автомобили, но и расположенный рядом жилой дом. К счастью, никто из людей не пострадал. Как отметил сам Рануччи, его дочь проходила мимо автомобиля непосредственно перед взрывом и могла оказаться в зоне поражения. Журналист полагает, что случившееся напрямую связано с его профессиональной деятельностью. Накануне он готовил для эфира новое расследование.

На месте происшествия работают специализированные подразделения полиции и пожарные службы. Проводится расследование. По словам Рануччи, бомбу заложили под автомобиль.