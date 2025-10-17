В Крыму Красноперекопск остался без света

В Крыму Красноперекопск и Красноперекопский район, как проинформировал глава администрации района Сергей Биданец, аварийно обесточены. Сейчас идут восстановительные работы.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что несколько электроподстанций Крыма повреждено атаками дронов ВСУ.

Биданец в телеграм-канале написал, что в связи с аварийным отключением электроэнергии на территории района силами всех ремонтных бригад ведутся восстановительные работы.

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев ранее сообщил о перебоях в подаче электричества, что привело к прекращению городского водоснабжения. Известно, что в детских садах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.