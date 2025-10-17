Ранил сослуживца и покончил с собой: появились подробности о стрельбе в Подмосковье

Военнослужащий из Подмосковья, смертельно ранивший контрактника, ночью покончил с собой. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

На данный момент известно, что боец нарушил правила обращения с оружием в воинской части. На месте происшествия работают сотрудники комиссии главного командования ВКС России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

— 17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту, — цитирует заявление ТАСС.

