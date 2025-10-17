Сильный взрыв произошел на заводе оружия и боеприпасов «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

Согласно сообщению, на месте взрыва работают спасатели, информация о возможных пострадавших уточняется, Ситуация находится на контроле городской администрации.

«Ситуация находится на контроле. Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации», — сообщили в администрации Стерлитамака.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», на заводе произошла авария. Кроме того, источник сообщает о нескольких пострадавших.

Издание также сообщает, что шум от взрыва был слышен из разных районов города. В данный момент над заводом поднимается большой столб дыма.

Издание «Короче, Стерлитамак» сообщает, что взрыв мог произойти в цехе по производству коллоксилина (вещество, которое применяется для создания лаков, красок и бездымного пороха). При этом, Telegram-канал также утверждает, что цех обрушился. Причиной взрыва называется нарушение техники безопасности.

«Авангард» — производитель оружия и боеприпасов по гособоронзаказу. Помимо вооружения, на заводе также производится химическая продукция, взрывчатые вещества, а также научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.