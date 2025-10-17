Боевик Басаева и Хаттаба получил срок за нападение на псковских десантников

Фигурант дела о нападении на псковских десантников получил 21 год

Газета.Ru

Участник нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне Ислам Бациев приговорен к 21 году колонии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко.

Уточняется, что Бациев признан виновным по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Его задержали в марте 2024 года.

По информации следствия, 29 февраля 2000 года он в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт в Чеченской республике.

Как напомнила Петренко, в ходе ожесточенного боя, длившегося до утра 1 марта, погибли 84 российских десантника, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. По ее словам, работа по установлению других лиц, причастных к трагедии, продолжается.

В июне два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили 17 и 14 лет.