Суд арестовал имущество экс-топ-менеджера "Альфа-банка"

Пресненский суд города Москвы арестовал на 435 млн рублей имущество Александра Галицкого, экс-члена совета директоров "Альфа-Банка", сообщает РИА Новости. Арест наложен по иску его бывшей жены Алии для раздела совместно нажитого имущества. Экспертиза определит его точную стоимость.

Среди арестованного имущества: квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же; загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе; квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке.

Отмечается, что суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей жене о взыскании алиментов. В браке у них родилось двое детей, они имеют гражданство России и США. В статье говорится о том, что в марте супруги развелись, Верховный суд Калифорнии определил местом проживания детей с матерью. Они жили в Подмосковье, в мае отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.