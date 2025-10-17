Россияне заметили окровавленного человека под окнами дома

Жители Екатеринбурга заметили окровавленного человека под окнами многоэтажного дома на улице Соболева. Об этом стало известно Е1.ru.

Россияне сообщили, что сначала услышали грохот. Когда один из жильцов выглянул в окно, то заметил мужчину, лежащего на асфальте. Тот не подавал признаков жизни.

Другой горожанин отметил, что сосед упал с высоты примерно в семь утра. После его труп накрыли черным мешком, а к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.

В свердловском управлении Следственного комитета России произошедшее пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмиклассник выпал из окна квартиры в доме на Комендантском проспекте. Все произошло из-за выключенного компьютера.

Еще раньше в Санкт-Петербурге девятилетнего ребенка с поломанными ребрами нашли под окнами многоэтажного дома на Кондратьевском проспекте.