Двое детей утонули в новосибирском пруду, провалившись под лед

Двое детей утонули в городском пруду Новосибирска — ребята провалились под тонкий лед. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Telegram-канале 112.

Инцидент произошел в водоеме рядом с Домом культуры Чкалова. Мальчики 12 и 11 лет случайно наступили на лед во время прогулки. Он не выдержал их веса и треснул, после чего дети провалились в холодную воду.

Выбраться на берег им не удалось. Следователи проводят проверку по факту случившегося, уточнили в публикации.

11 октября снегоход «Буран» также провалился под лед на реке Оленек, по которой четверо мужчин ехали в одноименное село в Якутии. Транспорт ушел под воду примерно в 80 метрах от береговой линии.

Другой случай произошел в середине февраля — тогда иномарка Toyota Probox провалилась под лед в Приморском крае в Амурском заливе. Два конькобежца также провалились под лед в проливе Ольхонские Ворота на озере Байкал.