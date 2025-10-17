В Чернигове прогремел взрыв во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

«В Чернигове слышали взрыв», — отмечается в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, а также Полтавской и Сумской областях. Об этом можно узнать, посмотрев на онлайн-карту министерства цифровой трансформации Украины.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года . Это произошло после того, как на Крымском мосту произошел теракт, за которым, по оценке российской стороны, стояли украинские спецслужбы.

Россия наносит удары в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

17 октября ВС России атаковали аэропорт ВСУ в Кривом Роге, где находились натовские самолеты. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что с территории аэродрома проходит массовый запуск дронов по южной части России, включая Крым, Краснодарский край и юг Ростовской области.