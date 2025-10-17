Двое провалившихся под лед школьников погибли в Новосибирске

В Новосибирске двое школьников погибли, провалившись под неокрепший лед на пруду неподалеку от многоквартирного дома.

Как сообщается в telegram-канале Центра по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области, инцидент произошел в двенадцатом часу ночи в минувший четверг в Дзержинском районе.

Мальчики 11 и 12 лет играли на льду небольшого пруда, лед не выдержал, дети провалились, спасти их уже не смогли.