В сибирском городе двое детей провалились под лед и утонули

В Дзержинском районе Новосибирска в четверг, 16 октября, нашли тела двух погибших подростков. Об этом утром в пятницу сообщило региональное ГУ МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, погибшие подростки 2013 и 2014 годов рождения (им было по 11-12 лет). Предварительно, мальчики утонули на городском водоеме, который находится за Домом культуры имени Чкалова.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства гибели детей.

При этом «МК в Новосибирске» пишет, что в последние дни в регионе установились морозы, температура падает до -14 градусов. На ряде водоемов образовался тонкий лед, который пока не может выдерживать нагрузку. Выход на такой лед смертельно опасен.

Ранее сообщалось, что телефон взорвался в руках у школьника в российском городе.