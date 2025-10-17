Телефон взорвался в руках у школьника в российском городе

Во Владивостоке у школьника во время перемены взорвался телефон. Инцидент произошел в школе №23 на улице Иртышской. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

— По словам очевидцев, мальчик тыкал в смартфон ручкой — тот начал тлеть прямо в руках, раздался хлопок. На место приехали пожарные, всех вывели из здания. Никто не пострадал, — передает Telegram-канал.

До этого другой подросток получил сильные ожоги из-за мобильного телефона, который взорвался в кармане его брюк. В результате взрыва произошло возгорание и оплавление материала верхней одежды. Пострадали оба бедра ребенка.

Складной телефон Google Pixel 10 Pro Fold взорвался во время съемки обзора у блогера JerryRigEverything. Смартфон начал гореть с выделением большого количества дыма прямо в руках блогера. Возможная причина — повреждение аккумулятора.