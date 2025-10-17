Суд арестовал имущество отправленного в СИЗО бывшего замглавы Тамбовской области

Суд арестовал имущество и счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по делу основателя холдинга Русагро Вадима Мошковича. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, наложенные судом ограничения не позволят проводить какие-либо сделки с имуществом бывшего чиновника. Иванов находится в СИЗО с мая по решению Мещанского районного суда Москвы.

Он занимал пост вице-губернатора Тамбовской области с 2015 по 2020 годы и агропромышленный комплекс. Ему вменяется получение взятки в 2,6 миллиона рублей либо от самого Машковича, либо от связанных с ним людей.

Ранее сообщалось, что Мошкович передал в качестве взятки охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей. Немецкое оружие профессионалы называют «феррари в мире карабинов» за высокие технические характеристики и качество сборки, которые обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность.