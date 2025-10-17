Суд арестовал имущество отправленного в СИЗО бывшего замглавы Тамбовской области

Lenta.ruиещё 1

Суд арестовал имущество и счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по делу основателя холдинга Русагро Вадима Мошковича. Об этом сообщает ТАСС.

Суд арестовал имущество отправленного в СИЗО бывшего замглавы Тамбовской области
© РИА Новости

По данным агентства, наложенные судом ограничения не позволят проводить какие-либо сделки с имуществом бывшего чиновника. Иванов находится в СИЗО с мая по решению Мещанского районного суда Москвы.

Он занимал пост вице-губернатора Тамбовской области с 2015 по 2020 годы и агропромышленный комплекс. Ему вменяется получение взятки в 2,6 миллиона рублей либо от самого Машковича, либо от связанных с ним людей.

Ранее сообщалось, что Мошкович передал в качестве взятки охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей. Немецкое оружие профессионалы называют «феррари в мире карабинов» за высокие технические характеристики и качество сборки, которые обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность.