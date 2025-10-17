Cына основателя компании Mango подозревают в убийстве отца

Испанская полиция расследует смерть основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика как возможное убийство. В настоящее время статус подозреваемого имеет его сын Джонатан Андик.

Первоначально полиция сочла смерть Андика несчастным случаем, однако позже, как отмечает The Times, суд начал разбирательство из-за противоречивых показаний его сына. Версия мужчины, как отмечает газета, не согласуется с результатами судебно-медицинской экспертизы.

Прямых доказательств преступления пока обнаружено не было, однако суд постановил сохранить тайну расследования, пока полиция пытается проверить или опровергнуть косвенные улики.

Семья Андика отказалась комментировать ситуацию и выразила уверенность, что процесс скоро завершится и невиновность Джонатана будет доказана.

О смерти Исака Андика стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что он погиб в результате падения в ущелье.