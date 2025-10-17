Во Франции предотвратили покушение на Владимира Осечкина

Сотрудники главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали четверых мужчин, которых подозревают в попытке совершить покушение на основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что задержанные осуществляли слежку за домом Осечкина в одном из районов города Биарриц. У одного из подозреваемых, который, предположительно, является руководителем группировки, были обнаружены видеоролики, снятые из автомобиля.

На них запечатлен дом Осечкина. В публикации отмечается, что трое задержанных родом из Дагестана. По версии DGSI, подозреваемые вели разведку с целью покушения на Осечкина, возможно, "оно было организовано российскими спецслужбами". В феврале Мещанский суд Москвы заочно приговорил Осечкина по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии.