В Архангельске горит двухэтажный деревянный жилой дом

Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся на улице Русанова, 12, в Архангельске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Архангельск улица Русанова, д. 12, пожар на первом этаже в двухэтажном деревянном доме. Пожарные на месте, производят тушение пожара. Дом жилой", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили о двух погибших в результате пожара.

"В квартире были обнаружены двое погибших, мужчины. Пока это предварительная информация", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар локализован.

Позже в пресс-службе уточнили информацию о погибших.

"Пришла уточненная информация, мужчина и женщина", - сказали в ГУ МЧС.

В новость внесены изменения (22:56 мск) - добавлена информация о погибших.