СК возбудил уголовное дело после исчезновения подростка на "сходке зацеперов"

В Подмосковье бесследно пропал 14-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, по этому факту следственный отдел Лобни возбудил уголовное дело. Оперативники изучают возможные маршруты передвижения парня, осматривают камеры видеонаблюдения.

По данным Telegram-канала Baza, юношу в последний раз видели на платформе Луговая. Волонтеры, участвующие в поисках, отмечают, что школьник мог пропасть после так называемой сходки зацеперов в Звенигороде. Оперативные мероприятия продолжаются, пока точных данных о судьбе подростка нет.