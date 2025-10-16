82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

В США 82-летняя женщина выстрелила в мужа из пистолета после того, как привезла его в дом престарелых. Об этом сообщает WTOC.

Преступление произошло 12 сентября в доме для престарелых «Престон Хелс Центр», на острове Хилтон-Хед. Харриет Рекер выстрелила, когда сосед, который подвез ее до дома престарелых, вышел из комнаты, чтобы принести стул. Вернувшись, он увидел пенсионерку с револьвером в руках, а ее мужа — с огнестрельным ранением груди. По его словам, перед смертью Деннис Рекер произнес: «Она застрелила меня».

По данным следствия, она заранее планировала расправу над 81-летним мужем. При обыске в сумке подозреваемой обнаружили записку, где женщина жаловалась на проблемы со здоровьем и непосильное бремя ухода за больным мужем. Аналогичные тексты нашли и в ее доме.

Как выяснилось, Денниса Рекера поместили в дом престарелых всего за день до случившегося из-за проблем со здоровьем, требовавших постоянного ухода. По словам родственников, они никогда ранее не видели у Харриет оружия, что делает историю появления револьвера особенно загадочной.

Харриет Рекер содержится в тюрьме округа Бофорт без права залога. Новость об аресте шокировала местных жителей, которые описывают Рекер как спокойную и доброжелательную женщину.

