Бывший российский полицейский поплатился за годовую премию

В Перми осудили бывшего полицейского за мошенничество с премиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в декабре 2024 года руководитель спецприемника похитил премии сотрудников, которые предназначались им по результатам работы за год. Сумма похищенного составила 735 тысяч рублей.

Хищение выявили сотрудники собственной безопасности МВД. При обыске похищенные деньги были изъяты.

Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа. Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российская школьница передавала через таксистов пакеты с деньгами и украшениями.