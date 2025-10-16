Появились подробности о пропавшей в Мьянме экс-участнице «Голоса»

Экс-участница «Голоса» Вера К., пропавшая в Мьянме в начале октября, могла остаться в живых, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, минчанка работала в Санкт-Петербурге, затем переехала в Таиланд, с тем, чтобы работать в скам-центре (организации, где девушки флиртуют с молодыми людьми и уговаривают их вложить деньги в площадки мошенников).

Связь с девушкой пропала 4 октября. Предположительно, ее вывезли в Мьянму, чтобы продать в трудовое рабство.

Позже неизвестные связались с семьей минчанки и рассказали, что злоумышленники якобы продали девушку на органы и, после их изъятия, кремировали тело.

Вместе с тем, никаких следов пропавшей найти не удалось — ни праха (если ее действительно кремировали), ни тела, ни одежды, ни гаджетов.

В МИД Белоруссии заметили, что продолжают поиски минчанки, она числится пропавшей без вести.

Ранее сообщалось, что из рабства в Мьянме удалось освободить 24-летнюю Дашиму из села под Читой.