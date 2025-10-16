Экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева заочно арестовали

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка (ныне - "Банк ПСБ") Алексея Ананьева в рамках нового уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича <...> сроком на 2 месяца", - сообщили в суде.

Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году они уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате. В октябре 2022 года Лефортовский суд Москвы назначил сроки от 5 до 7,5 года колонии общего режима четверым фигурантам уголовного дела о хищении более чем 87 млрд рублей Промсвязьбанка.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у экс-председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата - экс-председателя правления банка Дмитрия Ананьева - возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения. С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц банка. С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ценных бумаг.

Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более чем 87 млрд рублей.

Братья Ананьевы скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.