Сын пропавших в тайге Усольцевых дал первый комментарий

Даниил Баталов, сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой, рассказал в студии программы «Пусть говорят», что мама и ее супруг вместе с младшей сестрой и собакой породы корги могли пропадать в походах неделями. Об этом пишет «СтарХит».

Семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском 28 сентября. В поисках участвовали от 80 до 200 человек: волонтеры, спасатели, военные, друзья, охотники. В ходе спасательной операции не удалось найти никаких следов пропавших.

«Мне написала Дарья, мамина эсэмэмщица [SMM-специалист]. Написала только во вторник [30 сентября], к сожалению, так поздно. Если бы родители сказали мне хотя бы, когда собираются вернуться, это сыграло бы решающую роль», — отметил молодой человек.

Усольцевы исчезли, оставив за собой тайные знаки, но никто не смог разгадать их скрытый смысл

Даниил заметил, что родители могли уехать и на два дня, и на неделю, и на месяц. Он добавил, что в одном из последних разговоров его мама «вскользь упомянула, что они идут на Минскую петлю, уточнила, что не на Манскую, а на Минскую».

По его словам, в дальнейшем стало понятно, что родители собирались в поход на пару дней — коту в квартире супругов были оставлены вода и еда из расчета на 2 суток, не больше.

«Не было ощущения, что они собрали максимум вещей и куда-то исчезли. Сто процентов, даже с точки зрения логики», — заметил Баталов.

По его мнению, инцидент мог произойти из-за собаки — ей было уже 12 лет, она иногда «терялась в пространстве», могла сорваться с места, «побежать куда-то лаять, охотиться». В итоге, родители пошли за ней, потерялись, не смогли вернуться на тропу из-за тумана.

Даниил уточнил, что Усольцевы могли найти укрытие в Курумнике, среди валунов.