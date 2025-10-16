В Москве собаку избили и травмировали в груминг-салоне

В груминг-салоне в московских Котельниках избили и травмировали собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жестокое обращение с животным попало на запись камеры внутреннего наблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как животное избивают и таскают по столу. Кроме того, мастер наносит собаке порезы триммером — при этом само животное не проявляет признаков агрессии.

Как сообщает издание, владелица собаки пришла в салон из-за невысокой цены и рекламы на сайте, в которой обещались «бережность, безопасность и качество» предоставляемых услуг. В данный момент обстоятельства ситуации выясняют соответствующие органы. Сам салон объяснил действия мастера «профессиональным отношением к животному» и отказался возвращать клиентке деньги.

Ранее полиция Владивостока начала расследование жестокого обращения с собакой на передержке.