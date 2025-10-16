ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус с людьми внутри. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, ранены три человека — водитель и две пассажирки. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения головы и руки. У одной из пострадавших выявили минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Само транспортное средство также получило повреждения. Предварительно, атака была совершена с помощью FPV-дрона.

Гладков также сообщил о еще одной раненой россиянке при атаке ВСУ по региону. Беспилотник ударил по частному домовладению жительницы села Гора-Подол Грайворонского округа. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Сообщается, что на месте атаки повреждена надворная постройка.

Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по инфраструктурному объекту в регионе. Жителей предупреждали о возможных отключениях электроэнергии.