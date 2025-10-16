Россиянин избил девушку стулом в кафе за отказ познакомиться

В Борисовском районе Белгородской области 32-летний мужчина избил девушку стулом в кафе за отказ познакомиться. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве отметили, что гость заведения перебрал с алкогольными напитками. Затем он решил скрасить вечер в компании двух девушек, которые отдыхали в кафе.

Мужчина подставил стул к их столику, однако 27-летняя посетительница убрала его. По этой причине гость чуть не упал. После конфуза он схватил стул и нанес им удар по голове обидчицы. Врачи позже диагностировали у девушки серьезную травму головы.

В отношении грубого посетителя кафе было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина затащил 24-летнюю девушку в подъезд дома на Выборгском шоссе и избил. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Еще раньше в Белгородской области муж поколотил жену ноутбуком из-за просмотра сериала.