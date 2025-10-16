Владелец точек с шаурмой получил срок за отравление россиян

В Москве осудили владельца палаток с шаурмой, где отравились люди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Как установил суд, 43-летней индивидуальный предприниматель Элдар Сардаров в Северном административном округе Москвы открыл четыре точки по продаже шаурмы. Для снижения себестоимости и увеличения прибыли торговые помещения были оборудованы минимальным инвентарем. У поваров-продавцов не были оформлены трудовые договора и отсутствовали медицинские книжки.

В период с 1 по 16 июля 2024 года Сардаров и 25-летний повар Далер Имомов с нарушением санитарных норм из полуфабрикатов изготовили шаверму и реализовывали ее в точках на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также на Клязьминской улице.

Экспертиза показала, что в изъятых образцах мяса и соуса обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода сальмонелла. После употребления этой продукции за медицинской помощью с признаками отравления обратилось 26 человек, у которых выявлено инфекционное заболевание степеней тяжести.

Сардаров и Имомов признаны виновными по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

Суд приговорил Сардарова к 2,5 годам лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок и удержанием десяти процентов в доход государства, Имомова к двум годам лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок и удержанием десяти процентов в доход государства. Также им запрещено заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и реализацией пищевой продукции сроком на два года.

