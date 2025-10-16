Супружеская пара из Ростова жестоко убита в Армении

Эндокринолог из Ростова и ее муж убиты в Армении. Супругов расстреляли из охотничьего ружья при ограблении.

По информации Shot, Марина Айрапетян вместе с мужем отправились в отпуск Армению. Они ехали по дороге в поле недалеко от села Зовашен Котайкской области и остановились отдохнуть у беседки.

«В какой-то момент на них напал неадекват, потребовал ключи от машины, но ему их не отдали. Тогда мужик достал ружье и расстрелял пару. Тела убитых он оставил в беседке и уехал на авто», — пишет портал.

О пропаже супругов родственники узнали через сутки и обратились в местную полицию. Преступника чуть позже задержали. Известно, что до этого он расстрелял еще одну пару — жителей села Арамус.

Тела погибшей россиянки и мужа доставили в Ростов-на-Дону.

