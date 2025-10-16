Бредовые сообщения: поисковик рассказала о том, кто мешал искать Усольцевых

Экстрасенсы и тарологи присылали сотни сообщений о том, где может находиться исчезнувшая в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, и такой интерес мешал. Об этом рассказала «Аргументам и фактам» руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

Напомним, что 28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина, их пятилетняя дочь и любимец семьи - собака породы корги - пошли в поход к горе Буратинка, а затем перестали выходить на связь. С тех пор их никто не видел, а усилия спасателей и волонтеров оказались тщетными. Известно, что в день выхода в лес семья была одета легко, еду они брали с запасом, однако маловероятно, что ее хватило бы на две недели. При этом в районе поисков шли снегопады.

По словам руководителя поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светланы Торгашиной, в период активных поисков она получила более 100 сообщений от людей, которые утверждали, что обладают экстрасенсорными способностями.

«В какие-то моменты такой ажиотаж, интерес к поискам мешал. Особенно когда люди начинали выдвигать всевозможные версии и начинали активно их озвучивать не только в Сети, а пытаться донести до правоохранителей, до нас. Я в личные мессенджеры более 100 сообщений получила, в том числе с координатами, где могут находиться Усольцевы. Информацию присылали незнакомые люди, экстрасенсы», — рассказала она.

Торгашина отметила, что «некоторые сообщения были абсолютно бредовыми», однако участники поисковых групп все равно старались проверять все версии. При этом непосредственно на месте поисков людей со сверхспособностями не было и она не помнит, чтобы они хоть раз реально помогли.