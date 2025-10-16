Московских студентов обыскали с собакой прямо во время пар

Вещи студентов Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина обыскали с собакой прямо во время пар. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, в столичный вуз пришел начальник управления безопасности университета Сергей Толчев, вместе с ним была собака, которая обнюхала сумки студентов. Учащиеся подчеркнули, что их никто не предупреждал о проверке.

Мужчина обошел все пять этажей и заглянул в каждый кабинет. А прошлом студенты МГЮА получили сообщение о том, что управление безопасности планирует проверку в общежитиях на наличие запрещенных веществ и предметов.

Как утверждают ученики, Толчев до этого отвечал за безопасность общежития вуза. В своем кабинете мужчина повесил портреты советского вождя Иосифа Сталина и наркома Лаврентия Берии.

