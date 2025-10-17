Мирный житель ранен в ДНР в результате атаки БПЛА ВСУ

В Донецкой Народной Республике в результате атаки ударного БПЛА ВСУ пострадал мирный житель.

© RT на русском

Об этом сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Автодорога Новогродовка — Николаевка: в результате атаки ударного БПЛА пострадал мужчина 1965 года рождения», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника в Горловке (ДНР) пострадал подросток.