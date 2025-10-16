Крипто-прачечная на сотни миллионов: в Грузии накрыли россиян

Пятеро граждан России задержаны в Грузии по подозрению в отмывании денег через подпольную криптокомпанию, через которую проходили транзакции на сотни миллионов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

По данным ведомства, россияне организовали масштабную схему по легализации незаконных доходов.

«Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис», — говорится в документе.

Как установили следователи, обвиняемые ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, предположительно в обход пограничного контроля. Затем на эти деньги они покупали виртуальные активы, придавая незаконным доходам легальный вид. При этом, несмотря на оборот в «сотни миллионов лари», никаких налогов в бюджет Грузии компания не платила.

В ходе обысков в тбилисском офисе фирмы были изъяты 371 тысяча долларов, компьютерная техника и документация. Кроме того, у одного из фигурантов дела изъяли 100 тысяч долларов, а из автомобиля с российскими номерами — еще 250 тысяч долларов.

Теперь задержанным россиянам грозит суровое наказание — лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. В Минфине Грузии не исключают, что круг обвиняемых может расшириться, а сами обвинения будут ужесточены.