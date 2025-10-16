Крипто-прачечная на сотни миллионов: в Грузии накрыли россиян
Пятеро граждан России задержаны в Грузии по подозрению в отмывании денег через подпольную криптокомпанию, через которую проходили транзакции на сотни миллионов. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
По данным ведомства, россияне организовали масштабную схему по легализации незаконных доходов.
«Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис», — говорится в документе.
Как установили следователи, обвиняемые ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, предположительно в обход пограничного контроля. Затем на эти деньги они покупали виртуальные активы, придавая незаконным доходам легальный вид. При этом, несмотря на оборот в «сотни миллионов лари», никаких налогов в бюджет Грузии компания не платила.
В ходе обысков в тбилисском офисе фирмы были изъяты 371 тысяча долларов, компьютерная техника и документация. Кроме того, у одного из фигурантов дела изъяли 100 тысяч долларов, а из автомобиля с российскими номерами — еще 250 тысяч долларов.
Теперь задержанным россиянам грозит суровое наказание — лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. В Минфине Грузии не исключают, что круг обвиняемых может расшириться, а сами обвинения будут ужесточены.