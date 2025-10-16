Россиянин до смерти забил гостя на свадьбе друга

Празднование свадьбы в иркутском ресторане омрачилось жестоким нападением, в результате которого погиб молодой человек.

Конфликт вспыхнул между двумя гостями торжества. Один из них, 25-летний мужчина, профессионально занимавшийся смешанными боевыми искусствами, нанес своему оппоненту три сокрушительных удара кулаком по голове. Первые два удара заставили 27-летнего пострадавшего упасть в кресло, а третий стал решающим — нападавший целенаправленно добивал свою жертву.

Трагедия развернулась на террасе ресторана. Пострадавшего с тяжелой черепно-мозговой травмой экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу, где спустя сутки он скончался.

Октябрьский районный суд вынес приговор спортсмену — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре региона. Помимо тюремного заключения, суд удовлетворил гражданские иски родственников погибшего: осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей матери и жене убитого.

