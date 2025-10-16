В Крыму арестовали участниц женской ячейки, распространявшей экстремистские идеи

Суд арестовал двух участниц женской ячейки, распространявшей в Крыму экстремистские идеи.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России.

«Двум фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Двум другим будет избрана в ближайшее время», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Ставропольском крае 30-летнего гражданина иностранного государства, который оскорбил человека по национальному признаку и ударил, обвинили в экстремизме.