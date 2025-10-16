В Москве водителя такси обстреляли после спора

Прикладом по лицу от соседа получил 41-летний житель 3-го Новоподмосковного переулка, который пытался отнять у неадеквата охотничье ружье. Но дебошир успел нажать на курок, и пуля попала в стоявший неподалеку «Range Rover».

Как выяснил «МК», конфликт разгорелся во дворе дома в среду около 22.00. Водитель такси незадолго до этого по просьбе жены вышел на улицу, чтобы посмотреть ее забарахлившую машину. Рядом находился тесть, который недавно подъехал к дому и припарковал свой «Hyundai Sonata». Внезапно родственники услышали мужские крики в нецензурной форме со второго этажа. Незнакомец, который в нетрезвом виде курил на балконе, начал орать, что водитель «Hyundai Sonata» дверью задел его пикап (хотя хотя хозяин корейской иномарки уверяет, что этого не было).

Вскоре дебошир вышел на улицу с ружьем в руках. Подойдя ближе, он ударил прикладом по лицу водителя такси. Тот схватил ружье за дуло, раздался выстрел. Пуля попала в дорогой джип. Дебошира скрутили подоспевшие очевидцы.

Пострадавшего водителя госпитализировали, зашили рану и отпустили домой. Его зрение не пострадало. В отношении владельца ружья возбудили уголовное дело о хулиганстве.