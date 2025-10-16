Российский моряк с провалами в памяти нашелся в Бангкоке

В аэропорту Бангкока нашли российского моряка с провалами в памяти, который не смог добраться из Саудовской Аравии в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Jack Kurtz/ZUMA/TACC

По данным Shot, у моряка из Владивостока украли деньги и билет на самолет. Россиянин возвращался домой из Саудовской Аравии с пересадкой в Бангкоке в составе группы из девяти человек.

По словам моряка, он нормально себя чувствовал, но после прибытия в аэропорт Бангкока почти ничего не помнит. Он очнулся в туалете, без вещей и денег, знакомых рядом с ним не было.

Мужчина обратился за помощью к туристической полиции Суварнабхуми, ему помогают волонтеры. По данным Shot, он работает в компании из сферы внутреннего водного пассажирского транспорта.

