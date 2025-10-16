В Новосибирске мужчины подрались на заправочной станции из-за колонки с бензином. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Новосибирск».

«В Новосибирске на АЗС вспыхнула потасовка: двое мужчин подрались из-за колонки с бензином. Все из-за ажиотажа и дефицита топлива, которые привели к длинным очередям», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека дерутся возле припаркованной машины: люди бьют друг руга руками и ногами, при этом очевидцы пытаются остановить конфликт.

До этого сообщалось, что в Воронеже пассажиры устроили драку в общественном транспорте. На опубликованных в сети кадрах видно, что люди дерутся в автобусе, при этом одни человек лежит на полу, а остальные пассажиры кричат.

Кроме того, в Сочи водитель иномарки устроил скандал, когда двигался по встречной полосе. По словам местных жителей, прохожие сделали замечание водителю, который выехал на встречную полосу движения на Курортном проспекте, но в ответ мужчина стал оскорблять людей и нецензурно выражаться.