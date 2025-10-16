Россиянин лишился более 3 млн рублей, решив купить машины

В Екатеринбурге мужчина хотел приобрести две иномарки и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам пострадавший, в июне он увидел в одном из Telegram-каналов объявление, в котором автор предлагал привезти машину из-за рубежа «под ключ».

Когда россиянин связался с аферистом, тот предложил перейти в другой мессенджер и там обсудить детали. В результате они договорились о доставке машины марки Lexus, после этого мошенник прислал пострадавшему копию договора с некой компанией. В рамках договоренности пострадавший внес депозит в размере 365,3 тыс. рублей.

Позже мужчина решил купить машину той же марки и супруге, для этого он внес 755 тыс. рублей в качестве депозита и еще часть суммы за оба автомобиля.

После перевода ему рассказали о блокировке счетов и потребовали дополнительную сумму. Россиянин решил обратиться в компанию, с которой якобы был заключен договор. Там ему объяснили, что их менеджеры с ним не работали.

«В итоге, общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3 миллиона 180 тысяч 999 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.