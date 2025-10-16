Родители в Индии попытались похоронить заживо новорожденную дочь

Житель Индии нашел завернутую в полотенце новорожденную девочку на берегу реки в деревне на севере страны. Выяснилось, что ее пытались похоронить заживо собственные родители.

© Вечерняя Москва

Нашедший ребенка мужчина признался, что подумал, что нашел куклу. По его словам, из-под земли торчала рука, которая в какой-то момент зашевелилась.

На место происшествия прибыли службы спасения. Медики зафиксировали у младенца травмы и сбитое дыхание — уже в больнице ребенку диагностировали тяжелую инфекцию и сепсис.

По словам местных жителей, девочку могли похоронить из-за слабого здоровья или пола. Доктор Раджеш Кумар отметил, что подобные случаи не являются редкостью.

— На женщин оказывается давление, чтобы они родили мальчика. Отцы не хотят девочек, поэтому матери ходят в храмы и проводят ритуалы, чтобы родить мальчика, — рассказала местная жительница Наньхе Сингх в беседе с телеканалом CNN.

До этого в индийском штате Мадхья-Прадеш семейная пара заживо похоронила своего трехдневного ребенка. Младенца привезли в лес на мотоцикле, спрятали под кучей камней и оставили умирать. Однако местные жители случайно услышали плач, разобрали импровизированное захоронение и спасли ребенка, после чего его срочно доставили в больницу.