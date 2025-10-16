В МВД России отреагировали на заявление губернатора насчет пансионата «Серебряная долина»

Полиция задержала директора управляющей компании «Маяк» Алексея Сабадаша, выступающего концессионером при строительстве пансионата для престарелых и инвалидов «Серебряная долина». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), в рамках которого вменяется хищение бюджетных средств, выделенных на возведение социального объекта в селе Отъяссы. В Ленинском районном суде Тамбова сообщили об избрании Сабадашу меры пресечения в виде домашнего ареста до 13 декабря.

Уголовное дело инициировал глава региона Евгений Первышов, написавший заявление в правоохранительные органы о проведении комплексной проверки по расходованию 300 миллионов рублей при строительстве. Проект должны были сдать еще в 2024 году, однако он не был завершен в установленный срок.

В декабре 2022 года правительство Тамбовской области заключило концессионное соглашение с подмосковной компанией «Маяк» на возведение пансионата повышенной комфортности для пожилых людей на 150 мест стоимостью в 919,8 миллиона рублей, из них около 685 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Демография». Строительство началось в 2023 году.

