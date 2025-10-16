Генпрокуратура РФ пресекла вывод почти 20 миллиардов рублей из холдинга «Домодедово»

Правоохранители предотвратили перевод суммы около 18,5 миллиардов рублей из группы компаний »Домодедово» в пользу бывшего бенефициара предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Известно, что в конце прошлого года экс-владелец холдинга «Домодедово» заключил договор на выделение ему реального займа. При этом поручителями по этому соглашению определили несколько предприятий воздушной гавани.

«В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами», — говорится в сообщении ведомства.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами аэропорта.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

1 сентября Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Каменщика на решение первой инстанции и оставил его в силе.