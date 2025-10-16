Выдвинуты обвинения против бывшего замглавы Генштаба ВСУ

Российские следователи заочно предъявили обвинение бывшему заместителю начальника Генштаба ВСУ Артуру Артеменко. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам оперативного совещания в Мариуполе под руководством председателя ведомства Александр Бастрыкина.

По данным СК, украинский военачальник отдавал подчиненным преступные приказы о многочисленных обстрелах населенных пунктов Донбасса. В результате противоправных действий Артеменко по вине ВСУ были ранены и погибли 222 человека, в их числе 17 детей. Разрушения получили более 130 объектов гражданской инфраструктуры.

С 2014 года в России было возбуждено 8411 уголовных дел против украинских военнослужащих, военно-политического руководства и наемников.

Ранее сообщалось, что российские суды заочно вынесли приговоры 1004 иностранцам из состава ВСУ.