Часть российского региона осталась без света после атаки ВСУ

Московский Комсомолециещё 4

Два района Белгородской области оказались обесточены в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Часть российского региона осталась без света после атаки ВСУ
© Московский Комсомолец
«Ряд населённых пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остаётся без света», - написал глава области в своем телеграм-канале.

По его информации, беспилотник ВСУ повредил объект инфраструктуры.

Сейчас аварийные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ракетами Валуйки в Белгородской области, пострадал человек.