Часть российского региона осталась без света после атаки ВСУ
Два района Белгородской области оказались обесточены в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ряд населённых пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остаётся без света», - написал глава области в своем телеграм-канале.
По его информации, беспилотник ВСУ повредил объект инфраструктуры.
Сейчас аварийные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ракетами Валуйки в Белгородской области, пострадал человек.