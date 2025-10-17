Часть российского региона осталась без света после атаки ВСУ

Два района Белгородской области оказались обесточены в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ряд населённых пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остаётся без света», - написал глава области в своем телеграм-канале.

По его информации, беспилотник ВСУ повредил объект инфраструктуры.

Сейчас аварийные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ракетами Валуйки в Белгородской области, пострадал человек.