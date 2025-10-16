В Ленобласти задержали работницу салона связи за продажу данных на Украину

Полиция в Бокситогорском районе Ленинградской области задержала 21-летнюю работницу салона сотовой связи, которая за вознаграждение передавала кураторам с Украины персональные данные абонентов.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, пишет ТАСС.

Уточняется, что женщина на рабочем месте в офисе в городе Бокситогорске делала фотографии экрана монитора с выведенными на него абонентскими номерами, которые содержали персональные данные граждан, после чего передавала их за денежное вознаграждение кураторам с Украины.

