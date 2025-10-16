Женщина-пастор изнасиловала школьницу и попала под суд

Женщина-пастор из США призналась в том, что совратила школьницу. Об этом сообщает NewsNation.

По данным издания, американка по имени Линдси Уайтсайд была пастором в Эрнандо, тренировала женскую юношескую баскетбольную команду, и, предположительно, занималась распределением мест для детей во время поездок.

В период с мая по ноябрь прошлого года насиловала девушку, когда той было 14-15 лет. При этом они активно переписывались.

«У нас было распечатано 64 000 страниц текстовых сообщений», – рассказал прокурор.

Сама женщина призналась в содеянном.

Пастора приговорили к 10 годам лишения свободы. Все это время она проведет под домашним арестом, после этого пять лет испытательного срока она проведет под надзором, еще два – без надзора.

Помимо этого, ее внесут в список сексуальных преступников. Срок этой меры еще не определен, но прокуроры запросили максимальный срок – 30 лет.