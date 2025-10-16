В МВД Амурской области рассказали подробности о ДТП с автобусом

В УМВД России по Амурской области опровергли информацию о двух погибших в ДТП с автобусом. В ведомстве добавили, что причиной ДТП стало столкновение автобуса с легковой машиной.

Автобус с десятками пассажирами опрокинулся в российском регионе

Ранее в Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами.

