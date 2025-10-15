Курьер на электровелосипеде сбил ребенка на западе Москвы

Курьер на электровелосипеде наехал на ребенка на западе Москвы. Об этом в среду, 15 октября, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова очевидцев.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице, рядом с детским садом и школой. По словам очевидцев, курьер двигался по тротуару. На кадрах видно, что к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая сейчас оказывает помощь пострадавшему ребенку.

— Только что курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Это произошло между школой и детским садом, — приводят слова очевидца в публикации.

Подобные случаи происходят нередко. Буквально за день до этого курьер на электровелосипеде сбил женщину 1963 года рождения в столичном районе Текстильщики.

Также 30 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении курьера, сбившего пожилую женщину во дворе дома на Ленинском проспекте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подключился к расследованию дела.