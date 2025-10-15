Самый загадочный убийца США признал вину после свидетельствования своей сестры

Брайан Кобергер, которого называют самым загадочным убийцей в США, заключил сделку со следствием и признал свою вину после того, как его сестра Аманда дала показания против него. Об этом сообщает портал People.

© Вечерняя Москва

Кобергер был осужден на пожизненный срок за убийство четырех студентов Университета Айдахо. Он признался в преступлении всего через несколько дней после получения списка свидетелей обвинения, в котором оказалась и его сестра.

По информации People, это могло повлиять на его решение отказаться от основного судебного процесса и согласиться на сделку. Аманда Кобергер также была включена в список свидетелей защиты. Прокуратура, вероятно, решила привлечь ее на свою сторону, поскольку в 2014 году она обвиняла брата в краже ее мобильного телефона, что привело к официальным разбирательствам. Она была единственным родственником Кобергера в списке свидетелей обвинения.

Кобергер был признан виновным в убийстве четырех студентов Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, он ночью проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл и ее парень Итан Чапин, и напал на них с ножом. Его причастность была подтверждена следами ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления. Две другие студентки, проживавшие в том же доме, не пострадали.

Только 3 июля 2025 года Кобергер согласился на сделку со следствием и признал свою вину. По условиям сделки он не мог быть приговорен к смертной казни. 23 июля суд приговорил его к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение и к 10 годам за кражу со взломом, говорится в материале.

