Российская туристка погибла на Пхукете

В Таиланде во время купания в море утонула россиянка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Пхукете, столице островной провинции.

По данным агентства, на нескольких пляжах Пхукета нередко происходят несчастные случаи с туристами. Вероятность ЧП возрастает во время сезона дождей со второй половины мая до конца октября — в это время на пляжах нередко возникают высокие волны.

«У нас есть информация о смерти россиянки 1992 года рождения, которая утонула в море у одного из пляжей Пхукета 12 октября. В настоящее время оформляются документы для репатриации тела погибшей гражданки России», — отметили дипломаты.

Ранее сообщалось, что 15 июня российская спортсменка, бодибилдерша не справилась с отбойным течением у Пхукета и утонула. Женщину доставили в реанимацию, врачи пытались ее спасти, но не смогли, и она скончалась на следующий день.